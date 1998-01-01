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فوز كاتس بالمرتبة الأولى في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود

الأربعاء 06 فبراير 2019 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز كاتس بالمرتبة الأولى في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود



القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الداخلية في حزب الليكود الاسرائيلي، اليوم الاربعاء،  تقدم وزير المواصلات يسرائيل كاتس، الذي يعد من المقربين لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحصوله على الرقم 1 في قائمة الحزب للكنيست الاسرائيلي.

كما كشفت نتائج فرز 60% من الأصوات حصول رئيس الكنيست يولي ادلشتاين على الرقم الثاني في القائمة، يليه وزير الداخلية الأسبق جدعون ساعر، وهما من الشخصيات المناوئة لنتنياهو داخل الحزب.

في السياق ذاته ، بينت النتائج خروج عضو الكنيست المتطرف أوري حزان من القائمة، وذلك بحصوله على مرتبة غير جوهرية في القائمة بالإضافة للوزير الدرزي أيوب قرا.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الداخلية لحزب الليكود الاسرائيلي مساء اليوم.

#حزب الليكود #الانتخابات الداخلية #الكنيست

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