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محكمة الاحتلال تجمد قرار بالافراج عن والدة الشهيد صالح البرغوثي

الأربعاء 06 فبراير 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تجمد قرار بالافراج عن والدة الشهيد صالح البرغوثي



رام الله / سما /

أفاد منذر أبو احمد محامي نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم الاربعاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" جمدت، تنفيذ قرار بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح البرغوثي لمدة 72 ساعة.

وجاء قرار محكمة الاحتلال بعد قرار سابق لها بالإفراج عن الأسيرة البرغوثي بكفالة مالية بقيمة 6000 شيقل؛ حيث أوقفت تنفيذ القرار بطلب من نيابة الاحتلال التي أعلنت عن نيتها تقديم استئناف على قرار الإفراج.

وأوضح محامي نادي الاسير، أن نيابة الاحتلال طلبت خلال الجلسة مهلة لتقديم لائحة اتهام بحق الأسيرة البرغوثي خلال ستة أيام، الأمر الذي رفضته المحكمة وقررت الإفراج عنها بكفالة مالية، وبعد إعلان النيابة نيتها بتقديم استئناف، أعطتها المحكمة مهلة لذلك لمدة 72 ساعة.

الجدير بالذكر أن  قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة البرغوثي والدة الشهيد صالح يوم أمس الثلاثاء، من منزلها في بلدة كوبر، إضافة إلى شقيقيها زاهي وساهر إسماعيل البرغوثي.

#والدة الشهيد صالح #صالح البرغوثي #الافراج

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