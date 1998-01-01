فتح تكشف أهداف ومهام الحكومة القادمة

رام الله / سما /

كشفت حركة فتح، اليوم الاربعاء، عن أهداف ومهام الحكومة الفلسطينية القادمة، موضحة انها تتلخص في 3 محاور مفصلية.

وأشار اسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري فيها، الى ان القضايا تتلخص في تعزيز صمود المواطن في أرضه لمواجهة التحديات المختلفة، واجراء انتخابات برلمانية في أراضي دولة فلسطين وعلى رأسها القدس، وانهاء الانقسام على أساس ديمقراطي وصندوق الانتخابات هو الطريق والحكم.

وأكد القواسمي على أن الحكومة القادمة ستخدم كل الفلسطينيين دون أستثناء في كافة أرجاء الوطن.

وأضاف: "نحن في فتح نرى أن تشكيل هذه الحكومة هو اعلان بانتهاء مرحلة ضبابية رمادية الون في موضوع انهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في الشأن الداخلي، وأنه لا بد من وضع النقاط على الحروف وانهاء حالة الجدل والذهاب الى انتخابات برلمانية نعيد الحق لأصحابه وهو الشعب من خلال صناديق الاقتراع ليكون حكما وفيصلا نهائي".

وشدد المتحدث باسم فتح، على أن تشكيل حكومة جديدة لا يعني مطلقا فشل حكومة الوفاق الوطني من حيث الاداء والموقف، وانما الامر متعلق بالرؤية السياسية لمرحلة استمرت لـ6 سنوات منذ اعلان الشاطئ الذي تشكلت من خلاله حكومة الوفاق لأهداف واضحة أهمها توحيد شطري الوطن والتي لم تتحقق بسبب افشال حماس لها ومنعها من العمل في غزة، الامر الذي استدعى طريقا اخر للتعامل لانجاز المصلحة الوطنية العليا.