  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كلمة شاملة للرئيس عباس في افتتاح ثوري "فتح"

الأربعاء 06 فبراير 2019 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلمة شاملة للرئيس عباس في افتتاح ثوري "فتح"



رام الله / سما /

 يلقي الرئيس محمود عباس كلمة مهمة مساء اليوم في افتتاحية اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح تتناول مجمل الاوضاع السياسية والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
وبين امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الأربعاء، ان الاجتماع سيبحث عدة مواضيع ابرزها الوضع التنظيمي والداخلي وما آلت اليه الامور بسبب تعنت حماس وافشالها جهود انهاء الانقسام، اضافة الى العلاقات الوطنية مع فصائل منظمة التحرير وكيفية ترميم هذه العلاقات للحفاظ على المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
ونفى الفتياني ان يتم خلال الدورة الحالية تعيين عضوين جديدين في مركزية فتح واعضاء في المجلس الثوري، مشيرا الى ان ذلك يتطلب تنسيبا من اللجنة المركزية الى الثوري وهو ما لم يتم في الجلسة الاخيرة متوقعا ان يتم ذلك خلال الدورة القادمة.
واشار الى انه سيتم عرض تقرير لجنة الحوار مع الفصائل حول مشاركتها في الحكومة الفصائلية للرئيس، مؤكدا ان الحوارات ما تزال مستمرة مع الفصائل، مبينا انه لم يطلب من الجبهة الشعبية المشاركة في الحكومة الجديدة وانما تم التباحث معها حول الاوضاع الداخلية.
وشدد الفتياني على ضرورة ان تشكل الحكومة المقبلة رافعة وطنية تحافظ على وحدة الوطن وتقدم المشروع الوطني بالشكل الايجابي داخليا وخارجيا وتحافظ على قطاع غزة.
وبخصوص اجتماع الفصائل مع القيادة الروسية في موسكو، اكد الفتياني انها تأتي في اطار الجهود الروسية لإنهاء الانقسام، مشددا على ان حركة فتح لن تجري اي لقاءات مع حركة حماس الا اذا اعلنت الاخيرة استعدادها لإنهاء الانقسام.

الأكثر قراءة اليوم

أزمة مالية خانقة .. لماذا لجأت "القسام" لطلب دعمها بعملة "البيتكوين" المشفرة؟

خبير إسرائيلي : هكذا ستتعامل حماس مع الجدار الأمني الجديد

فيديو: فيفي عبده تكشف موقفا صادما لها مع مناحم بيغن وموشيه دايان

وزير المخابرات "عباس كامل" يؤكد قرب الانتهاء من تطوير معبر رفح

المؤسسة الأمنية للكابينت : لهذه الاسباب لا نستطيع شن عملية عسكرية على غزة

غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "

إيران تتوعد إسرائيل برد حاسم وقوي إذا قصفت سوريا

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة

فصائل المقاومة: قرارات السلطة تعمل على فصل غزة إدارياً ومطالب برفع الحصار

بتوجيهات من الرئيس.. سفارتنا بالقاهرة تعلن ترتيبات سفر معتمري غزة

مصالحة -ارشيفية

حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

السنوار - ارشيف

السنوار يطرح 3 سيناريوهات على هيئات دولية بشأن أوضاع غزة.. ما هي ؟

وفد حماس في القاهرة

حماس تطلب من مصر الضغط على الرئيس عباس وتقترح حلولاً بعد إجراءات السلطة الاخيرة