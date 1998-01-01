بتوجيهات من الرئيس.. سفارتنا بالقاهرة تعلن ترتيبات سفر معتمري غزة

القاهرة / وكالات /

عقد اجتماع في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، بحضور مستشار الرئيس للعلاقات الاسلامية قاضي القضاة د. محمود الهباش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، والقنصل العام د. نداء البرغوثي، ووفد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلا بوكيل الوزارة حسام ابو الرُب، والمستشار الوكيل محمود النيرب، والوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر، والمدراء العامون محمد سلامة، وابراهيم جادو ، وكذلك رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية عوض أبو مذكور.

واطلع السفير دياب اللوح الحضور على نتائج اتصالاته ومتابعاته المستمرة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية من أجل تسهيل خروج المعتمرين بناءً على الآلية التي تم اعتمادها والتوصل اليها قبل حوالي شهرين، وشكر الأشقاء في مصر على جهودهم المستمرة التي يقدموها ويبذلوها من أجل تسهيل خروج وسفر أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً أهمية ما تم التوصل اليه بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية.

بدوره أكد محمود الهباش أن الرئيس والقيادة تبذل الجهود الطيبة من أجل التسهيل على أبناء شعبنا، وأن المرجعية المخوّلة في متابعة ملف الحج والعمرة لأبناء شعبنا في القطاع هي وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والتعامل مع الشركات المرخصة والمؤهلة من قبل الوزارة، وتسهيل عملها من خلال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ،بالتنسيق والتعاون المستمر مع جهات الاختصاص فى جمهورية مصر.

وأضاف الهباش أن القيادة مستمرة بالمُضي في الاتفاقية والتفاهمات التي تمت قبل حوالي شهرين من خلال وفد وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وبجهود ورعاية السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مضيفا: سنبذل الجهد من أجل تمكين أكبر قدر من أبناء شعبنا بالمحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة بالتنسيق مع الأخوة و الأشقاء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبخصوص الآليات والمتابعة لبدء تسيير رحلات العمرة، أكّد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أن هناك اجراءات تنظيم مواعيد وآليات الخروج والسفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية بصفتها الناقل الرسمي الوطني والجهات ذات العلاقة في جمهورية مصر العربية بإشراف سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وحضور ومشاركة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، وأن الخطوات تسير باتجاه تمكين اهلنا في قطاع غزة من أداء العمرة بعد انقطاعها لأربع سنوات نتيجة الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية في انجاز هذا الملف الهام، مضيفا أنهم ماضون قدماً في تحقيقه عن قريب خدمةً لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

ونوّه البيان الصادر عن المجتمعين إلى أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة هي الجهة الرسمية المخّولة بالإعلان عن جدول تسيير رحلات العمرة بعد الاتفاق على الإطار الزمني مع الأشقاء في جهات الاختصاص بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وعن كافة ما يتعلق بتفاصيل موسم العمرة لهذا العام.