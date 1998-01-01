  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع اتفاقية لبناء مقر مديرية الجنوب في دورا

الأربعاء 06 فبراير 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اتفاقية لبناء مقر مديرية أوقاف جنوب الخليل في مدينة دورا، اليوم الأربعاء.

ووقع الاتفاقية عن وزارة الأوقاف، وكيل الوزارة زياد رجوب، مع ممثل شركة "النيبال للمقاولات" نضال محيسن، بحضور رئيس بلدية دورا أحمد سلهوب، ومدير مديرية أوقاف دورا ناصر دودين.

وأشار الرجوب إلى أن هذه الاتفاقية تشمل أعمال بناء المبنى بأكمله، بمساحة ألف متر مربع في منطقة النبي نوح.

من جهته، قال سلهوب إن البلدية تسعى جاهدة لتأهيل العديد من الأماكن الدينية السياحية في المدينة وبعض المقامات، وتملك مبان لكافة المديريات واستبدالها بتلك المستأجرة.

#اتفاقية

الأكثر قراءة اليوم

أزمة مالية خانقة .. لماذا لجأت "القسام" لطلب دعمها بعملة "البيتكوين" المشفرة؟

خبير إسرائيلي : هكذا ستتعامل حماس مع الجدار الأمني الجديد

فيديو: فيفي عبده تكشف موقفا صادما لها مع مناحم بيغن وموشيه دايان

وزير المخابرات "عباس كامل" يؤكد قرب الانتهاء من تطوير معبر رفح

غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "

إيران تتوعد إسرائيل برد حاسم وقوي إذا قصفت سوريا

وفد سفراء الأمم المتحدة يزورون برفقة نتنياهو الحدود مع قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصالحة -ارشيفية

حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

السنوار - ارشيف

السنوار يطرح 3 سيناريوهات على هيئات دولية بشأن أوضاع غزة.. ما هي ؟

وفد حماس في القاهرة

حماس تطلب من مصر الضغط على الرئيس عباس وتقترح حلولاً بعد إجراءات السلطة الاخيرة

الرجوب -ارشيف

الرجوب: افضل ان يكون رئيس الحكومة من مركزية فتح و القيادة ليست صرافاً آلياً لـ"حماس"

المؤسسة الأمنية للكابينت : لهذه الاسباب لا نستطيع شن عملية عسكرية على غزة