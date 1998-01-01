توقيع اتفاقية لبناء مقر مديرية الجنوب في دورا

الخليل / سما /

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اتفاقية لبناء مقر مديرية أوقاف جنوب الخليل في مدينة دورا، اليوم الأربعاء.

ووقع الاتفاقية عن وزارة الأوقاف، وكيل الوزارة زياد رجوب، مع ممثل شركة "النيبال للمقاولات" نضال محيسن، بحضور رئيس بلدية دورا أحمد سلهوب، ومدير مديرية أوقاف دورا ناصر دودين.

وأشار الرجوب إلى أن هذه الاتفاقية تشمل أعمال بناء المبنى بأكمله، بمساحة ألف متر مربع في منطقة النبي نوح.

من جهته، قال سلهوب إن البلدية تسعى جاهدة لتأهيل العديد من الأماكن الدينية السياحية في المدينة وبعض المقامات، وتملك مبان لكافة المديريات واستبدالها بتلك المستأجرة.