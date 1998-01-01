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تشيلسي يستسلم أمام رغبة هازارد بالرحيل هذا الصيف

الأربعاء 06 فبراير 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يستسلم أمام رغبة هازارد بالرحيل هذا الصيف



وكالات / سما /

بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم التخطيط للموسم القادم من دون اللاعب إدين هازارد حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” إن أصدقاء اللاعب الدولي البلجيكي مقتنعون بأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وعدم رغبته بتجديد عقده مع تشيلسي.

وتوصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً إلى قرار نهائي بشأن مستقبله مع نادي تشيلسي ، حيث ألمح مع مقابلة مع شبكة “آر إم سي” إلى مغادرة فريق البلوز في هذا الصيف.

وتؤكد هذه المصادر أن هازارد أبلغ قراره النهائي بالمغادرة في الصيف القادم لمسؤولي تشيلسي والمدرب ماوريتسيو ساري ، حيث عبر عن رغبته الصريحة في خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.

وأفادت هذه المعلومات أن تشيلسي لا يشعر بأي إحباط من قرار هازارد ، لكن النادي اللندني قرر وضع خطط طوارئ عند مغادرته من أجل تعويض النقص الذي سيحدث في خط الهجوم.

وتبلغ قيمة إدين هازارد السوقية 150 مليون جنيه إسترليني ، على الرغم من أن المقربين منه يزعمون أن النادي سيكون مستعداً لقبول أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لبيعه.

#تشيلسي #هازارد

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