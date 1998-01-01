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"شؤون اللاجئين" و"الاونروا" تبحثان أوضاع اللاجئين في مخيم شعفاط

الأربعاء 06 فبراير 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شؤون اللاجئين" و"الاونروا" تبحثان أوضاع اللاجئين في مخيم شعفاط



القدس المحتلة / سما /

 بحثت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الشعبية في مخيم شعفاط، وادارة الأونروا في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شعفاط.

وناقش الاجتماع مشاكل مخيم شعفاط المتعلقة بتراكم النفايات وشح المياه الصحية والمعلمين في مدارس الاونروا بالمخيم .

وأكدت مديرة عمليات الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس، أن الأونروا ستباشر في حل مشاكل مخيم شعفاط فيما يتعلق بمشكلة النفايات وإصلاح المعدات المتعطلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين والعمل على تعزيز الاستقرار للمعلمين في المدارس، لافتة الى انها ستقوم بزيارات ميدانية لمؤسسات الاونروا في شعفاط لمتابعة العمل فيها .

وعبرت عن تقديرها للزيارة ولهذه اللقاءات الهامة التي تساعد في تشخيص المشاكل ومعالجتها، واثنت على موقف رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي، الذي يفتح آفاقا جديدة نحو التشاور وتعزيز العمل المشترك لخدمة اللاجئين الفلسطينيين .

وقدم رئيس اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط محمود الشيخ، شرحا حول واقع المخيم وواقع الخدمات المقدمة من الوكالة وحجم مساهمة اللجنة لتسهيل حياة للاجئين وحماية مؤسسات الوكالة في المخيم.

وأكد مدير دائرة الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين كنعان الجمل، ضرورة العمل على أرضية الشراكة مع الوكالة وتقديم كل ما يلزم لخدمة اللاجئين وتوفير الدعم اللازم من أجل تسهيل الحياة اليومية في المخيم .

وحضر الاجتماع مدير منطقة الوسط في الوكالة ثائر جالو، ومدير دائرة مخيمات القدس نانسي الهندي، إضافة إلى ممثلين عن فعاليات ومؤسسات مخيم شعفاط.

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