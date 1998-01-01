  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهجة القدس ترفض قرار قطع رواتب أسرى وشهداء وجرحى قطاع غزة

الأربعاء 06 فبراير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، رفضها قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً أن ما حدث من قطع للرواتب هو تفجير أزمات داخلية وتعرية لظهور أسرانا البواسل واستباحة لنضالاتهم.

وطالبت مهجة القدس عبر الناطق الإعلامي بإسمها الأسير المحرر طارق أبو شلوف بعودة الرواتب كاملةً كونها حق ومستحق وليس منة من أحد، داعياً إلى أن لا تكون الرواتب سياسة للابتزاز واللعب بنفسية الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم.

من جهتها اعتبرت مهجة القدس أن هذه الخطوة لا نريدها أن تأتي في إطار سياسة الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى دوماً لتركيع شعبنا الفلسطيني وأسراه وجرحاه وعائلات الشهداء من خلال قطع رواتبهم، داعيةً رئاسة السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار الجائر وما له من آثار سلبية على هذه الشريحة المناضلة، وطالبت جميع شرائح شعبنا الفلسطيني وخاصة المؤثرة فيه للضغط على الجهة التي أصدرت هذار القرار للتراجع عنه وإلغائه وأن لا تقحم هذه الشريحة في الخلافات والانقسام الداخلي البغيض.

#مهجة القدس

الأكثر قراءة اليوم

أزمة مالية خانقة .. لماذا لجأت "القسام" لطلب دعمها بعملة "البيتكوين" المشفرة؟

خبير إسرائيلي : هكذا ستتعامل حماس مع الجدار الأمني الجديد

فيديو: فيفي عبده تكشف موقفا صادما لها مع مناحم بيغن وموشيه دايان

وزير المخابرات "عباس كامل" يؤكد قرب الانتهاء من تطوير معبر رفح

غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "

إيران تتوعد إسرائيل برد حاسم وقوي إذا قصفت سوريا

وفد سفراء الأمم المتحدة يزورون برفقة نتنياهو الحدود مع قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصالحة -ارشيفية

حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

السنوار - ارشيف

السنوار يطرح 3 سيناريوهات على هيئات دولية بشأن أوضاع غزة.. ما هي ؟

وفد حماس في القاهرة

حماس تطلب من مصر الضغط على الرئيس عباس وتقترح حلولاً بعد إجراءات السلطة الاخيرة

الرجوب -ارشيف

الرجوب: افضل ان يكون رئيس الحكومة من مركزية فتح و القيادة ليست صرافاً آلياً لـ"حماس"

المؤسسة الأمنية للكابينت : لهذه الاسباب لا نستطيع شن عملية عسكرية على غزة