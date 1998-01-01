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الحمد الله يثمن الدعم الياباني للأونروا وقطاعات الصحة والتعليم والمياه

الأربعاء 06 فبراير 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، النائب الأول لرئيس مؤسسة التعاون الياباني" جايكا" السيد كازاهيكو كوشوكاوا، بحضور ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون، واقامة العديد من المشاريع التنموية في فلسطين.

وثمن الحمد الله الدعم الياباني المقدم للأونروا وموازنة الحكومة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما من خلال إنشاء المدينة الصناعية الزراعية في أريحا، بالاضافة الى دعم العديد من القطاعات الحيوية خاصة قطاع الصحة والتعليم والمياه، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد رئيس حكومة تسيير الأعمال تأكيده على أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت العديد من القوانين التي تسهل وتشجع الاستثمار في فلسطين، داعيا العديد من الشركات اليابانية للقدوم واقامة المشاريع التي من شأنها أن تساهم في نهضة الاقتصاد الفلسطيني، وخلق المزيد من فرص العمل.

وعبّر الحمد الله عن تقديره لليابان، قيادة وحكومة وشعبا، على ما قدموه من دعم لفلسطين، سواء ماليا أو سياسيا أو معنويا.

#رامي الحمد الله

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