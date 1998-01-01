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هيئة الأسرى: غرامات تجاوزت 60 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في "عوفر" خلال الشهر الماضي

الأربعاء 06 فبراير 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون الثاني الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 60 ألف شيكل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، ظهر الأربعاء، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 57 أسيراً طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 39 اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و5 فتية بعد استدعائهم.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 17 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة في تقريرها أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 28 أسيراً، وأضافت بأنه ما زال هناك أسير قاصر قيد الاعتقال الإداري، ويُدعى ليث أبو خرمة  (17عاماً) من بلدة كفر عين قضاء مدينة رام الله.

يذكر بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 123 طفل.

#هيئة الأسرى

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