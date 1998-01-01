حماس تتلقى دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة يناقش الوحدة وإنهاء الانقسام

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومسؤول مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، إن الحركة تلقت دعوة كريمة من جمهورية مصر العربية لحضور لقاء في العاصمة القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني.

وأضاف بدران، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اللقاء جاء لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأكد بدران أن حركة حماس رحبت بهذه الدعوة، وأنها تنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء.

يشار الى أن وفدا من حركتي حماس برئيس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية والجهاد الاسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، وصلوا الى العاصمة المصرية القاهرة الأحد الماضي، وعقدوا لقاءات مع المخابرات المصرية في القاهرة، لبحث عدة ملفات.