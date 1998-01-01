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كاظم الساهر يغير لقبه!

الأربعاء 06 فبراير 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاظم الساهر يغير لقبه!



وكالات / سما /

تقدم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب إلى وزارة الداخلية في بلاده لتغيير لقبه من "السامرائي" إلى "الساهر".

وتضمن نص الطلب الذي تقدم به الساهر: "إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108 م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع".

وولد المطرب والملحن العراقي، في 12 سبتمبر 1957، في الموصل، وبدأ حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، حيث أصدر أول ألبوماته بعنوان "شجرة الزيتون"، ثم انطلقت نجاحاته الفنية وحصد خلال مسيرته الطويلة ألقابا عديدة أهمها "القيصر" و"سفير الأغنية العربية".

#كاظم الساهر #لقب

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