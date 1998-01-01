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حماس: قطع السلطة رواتب آلاف الموظفين جريمة ضد الإنسانية

الأربعاء 06 فبراير 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قطع السلطة رواتب آلاف الموظفين جريمة ضد الإنسانية



غزة / سما /

أدانت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء،استمرار السلطة في قطع رواتب موظفيها في قطاع غزة.

واستهجن  القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"،  صمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض لا إنسانية قائلا :" أنّ استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين، والتي زادت خلال راتب شهر يناير عن 5000 راتب "هي جريمة ضد الإنسانية".

من جانبه  شدد المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، على أن "قطع رواتب الموظفين وملاحقة الناس والتضييق عليهم في لقمة عيشهم سلوك لا إنساني مجرد من كل الأخلاق ويستهدف صمود شعبنا ومحاولة تركيعه".

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