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"واتس آب" تطلق ميزات رائعة قريبا

الأربعاء 06 فبراير 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" تطلق ميزات رائعة قريبا



وكالات / سما /

أطلقت شركة واتس آب مجموعة جديدة من الملصقات والوجوه التعبيرية في تطبيق الدردشة، ما منح المستخدمين وسيلة جديدة للتواصل بسهولة ومرونة أكبر.

ومع ذلك، عبّر عدد من المستخدمين عن سخطهم تجاه تنزيل الحزمة الكاملة، التي ربما تكون مليئة بالملصقات غير المرغوبة. ولكن الشركة أدخلت تعديلا جديدا، يتيح للمستخدمين اختيار تحميل ملصق واحد، أو اثنين، بدلا من المجموعة الكاملة.

ولاستخدام الميزة حاليا، قبل طرحها للجميع في القريب العاجل، ستحتاج إلى تحميل الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب (beta).

وعند تصفح مجموعة الملصقات في واتس آب، يجب اختيار الملصق المفضل لديك والضغط عليه باستمرار، لإضافته إلى مجموعتك الخاصة، ما يتيح استخدامه في الدردشات دون الحصول على المجموعة الكاملة.

كما تضيف واتس آب دعما للوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية (الطرف الثالث).

وفي الوقت الحالي، ستكون لوحة المفاتيح "Gboard" (التابعة لغوغل)، الجهة الوحيدة الحاصلة على دعم الملصقات.

وفي نظام iOS، تعمل التحديثات بشكل مختلف مع لوحات المفاتيح، حيث يوجد زر الملصقات في مربع النص، ما يعني أنه يمكنك استخدام أي لوحة مفاتيح تابعة لجهة خارجية، وستظل قادرا على إضافة ملصقات جديدة إلى الدردشة.

#واتساب #ميزات

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