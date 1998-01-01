  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"Huawei" تغير مستقبل الهواتف بجهاز جديد

الأربعاء 06 فبراير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Huawei" تغير مستقبل الهواتف بجهاز جديد



وكالات / سما /

أكدت مصادر مقربة من "Huawei" الصينية عزم الشركة طرح هاتف جديد، قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".

ومن المفترض أن تستعرض "Huawei" هاتفها المنتظر مع عدد من الأجهزة والهواتف الجديدة خلال معرض "MWC 2019" للتقنيات، والذي سيعقد في الفترة ما بين 25 و29 فبراير الجاري.

ولن يكون الهاتف تقليديا كغيره، بل سيحمل شاشة "OLED" كبيرة قابلة للطي من المنتصف، تخوله العمل كحاسب لوحي صغير أو هاتف ذكي متوسط الحجم.

كما سيزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ومعالج "snapdragon 855" ثماني النوى عالي الأداء.

أما سرعة تحميل وإرسال البيانات في هذا الهاتف، فقد تتراوح ما بين 50 إلى 100 ميغابايت في الثانية.

#الهواتف #Huawei

الأكثر قراءة اليوم

أزمة مالية خانقة .. لماذا لجأت "القسام" لطلب دعمها بعملة "البيتكوين" المشفرة؟

خبير إسرائيلي : هكذا ستتعامل حماس مع الجدار الأمني الجديد

فيديو: فيفي عبده تكشف موقفا صادما لها مع مناحم بيغن وموشيه دايان

غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "

إيران تتوعد إسرائيل برد حاسم وقوي إذا قصفت سوريا

وفد سفراء الأمم المتحدة يزورون برفقة نتنياهو الحدود مع قطاع غزة

الرئيس: الديمقراطية طريقنا لاستعادة الاستقرار والتخفيف من معاناة شعبنا في غزة

الأخبار الرئيسية

السنوار - ارشيف

السنوار يطرح 3 سيناريوهات على هيئات دولية بشأن أوضاع غزة.. ما هي ؟

وفد حماس في القاهرة

حماس تطلب من مصر الضغط على الرئيس عباس وتقترح حلولاً بعد إجراءات السلطة الاخيرة

الرجوب -ارشيف

الرجوب: افضل ان يكون رئيس الحكومة من مركزية فتح و القيادة ليست صرافاً آلياً لـ"حماس"

المؤسسة الأمنية للكابينت : لهذه الاسباب لا نستطيع شن عملية عسكرية على غزة

وزير المخابرات "عباس كامل" يؤكد قرب الانتهاء من تطوير معبر رفح