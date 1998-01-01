فيديو.. نماء يحلق بالصدارة.. والوفاق يواصل المطاردة

غزة / سما /

حقق نماء انتصارا غاليا على المجمع الإسلامي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

ويدين نماء بفوزه إلى محمد إشتيوي (52), ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول, بفارق نقطة واحدة أمام ملاحقه المباشر الوفاق, ويبقى رصيد المجمع 19 نقطة في المركز الثالث.

وفي لقاءات أخرى, تفوق الوفاق على السلام (2-1), وبنفس النتيجة انتصر المشتل على الرضوان.

وفي دوري الثالثة فرع "الوسطى والجنوب", سحق الترابط نظيره شباب المغازي (6-0), ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير, ويبقى رصيد الخاسر دون نقاط في المركز السابع والأخير, ليتم تجميده في الموسم المقبل.