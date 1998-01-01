متصدر الممتازة يدرس الإبقاء على لاعب القادسية

غزة / سما /

أكدت مصادر مقربة من خدمات رفح, أن إدارة النادي تدرس جديا الإبقاء على اللاعب محمود شيخ العيد, بعد ظهوره القوي مع الفريق هذا الموسم.

ويلعب شيخ العيد "كوكي" مع "الأخضر" الرفحي معارا من القادسية مدة موسم واحد, لكن التوقعات تشير إلى رغبة النادي في الإبقاء عليه موسما آخر على الأقل.

وسجل اللاعب هدفين برفقة "الأخضر" الرفحي, أمام شباب رفح, وغزة الرياضي تواليا, ليعوّض الفريق عن رحيل أحمد اللولحي إلى اتحاد خانيونس في الانتقالات الصيفية الماضية.

وانسجم شيخ العيد بشكل واضح مع زملائه في تشكيلة خدمات رفح, بقيادة مدربه إسلام أبو عريضة, ليصبح بقاؤه مؤكدا في الموسم المقبل.

يشار إلى أن خدمات رفح يعدّ أقوى الأندية المرشحة لإحراز اللقب في الموسم الحالي 2018-2019, كونه يحتل الصدارة برصيد 38 نقطة.