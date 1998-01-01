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القضاء والمرور يبحثان سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة المواطنين

الأربعاء 06 فبراير 2019 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن عمل شرطة المرور وجهدها في حفظ الأمن والنظام العام مقدر ومحترم وهي آداة فاعلة في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي.

واستمع سعادته للإشكالات والعقبات التي تواجه شرطة المرور وتعيق قيامها بالواجب القانوني، ووعد بتذليلها والإهتمام بتخصيص قضاة لنظر قضايا المرور لإرساء مبدأ العدل وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين.

 جاء ذلك خلال زيارة وفد من شرطة المرور يرأسه العقيد إيهاب مهنا مديرالإدارة العامة ويضم العقيد ماهر الللي وعدد من مدراء الدوائر، لبحث سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التعاون المشترك بينالطرفين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعي رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإيجاد آلية عمل مشتركة مع كافة المؤسسات الحكومية والعدلية للنهوض ببيئة العمل وتقديم أفضل خدمة لجمهور المواطنين والتسهيل عليهم، خاصة فيما يتعلق ببسط سيادة القانون وحفظ الأمن والأمان.

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