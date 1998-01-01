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الاحتلال يفتح سفارة له في الخليج عبر العالم الافتراضي

الأربعاء 06 فبراير 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفتح سفارة له في الخليج عبر العالم الافتراضي



القدس المحتلة / سما /

أعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج في ظل ما تعتبره "تقاربا كبيرا" بدأ ينمو مؤخرا مع دول عربية.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع للخارجية الإسرائيلية: "يسرنا أن نعلن عن إعادة إطلاق صفحة (إسرائيل في الخليج) بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج".

وأضاف الحساب: "نأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات".

وصفحة "إسرائيل في الخليج" عبر "تويتر" تم تدشينها أصلا في يوليو/تموز 2013، لكنها توقف عن التغريد منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، دون معرفة سبب ذلك.

ومع تغريدته التي اعلن عبرها معاودة إطلاق الصفحة، مساء أمس الثلاثاء، أرفق صورة لمعلمين بارزين "إسرائيل" والإمارات مع كتابة اسم البلدين بالبنط العريض على كل معلم.

وأعاد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قبل ساعات مشاركة الحساب الجديد للسفارة الافتراضية عبر تويتر، مغردا "إلى المتابعين الخليجيين الأعزاء، تابعوا هذا الحساب المخصص لكم والموجه إليكم بهدف توسيع رقعة الحوار بيننا وبينكم".

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