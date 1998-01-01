رونالدو يعود مرة آخرى لصدارة هدافي الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

انتهت أحداث الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي والتي اسفرت وشهدت عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصدارة هدافي الكالتشيو لهذا الموسم.

وقد انتقل النجم البرتغالي هذا الموسم من صفوف ريال مدريد إلى نادي يوفنتوس في صفقة قياسية كلفت السيدة العجوز مبلغ 105 مليون يورو ليكون أغلى صفقة في تاريخ الكالتشيو.

وقد سجل رونالدو هدفين في شباك نادي بارما في مباراة الفريقين في تلك الجولة التي شهدت تعادل يوفنتوس مع النادي العريق بنتيجة 3-3 في ملعب “أليانز أرينا” حيث سجل أيضا هداف بارما جيرفينيو لهدفين.

وشهدت الجولة الثانية والعشرين من الكالتشيو توقف كل من دوفان زاباتا وفابيو كوالياريلا هدافي أتالانتا وسامبدوريا على الترتيب، عن التسجيل ليصبح رونالدو في الصدارة وحيدا.

وقد عاد كريشتوف بيونتك هداف نادي جنوى السابق وميلان الحالي للتهديف بتسجيل هدف جديد ضد فريق روما ليعود مرة أخرى للظهور في جدول ترتيب هدافي البطولة.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثانية والعشرين:

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 17 هدف

2- فابيو كوالياريلا (سامبدوريا) 16 هدف

3- دوفان زباباتا (أتالانتا) 15 هدف

4- كريشتوف بيونتك (ميلان) 14 هدف

5- أركيديوش ميليك (نابولي) 12 هدف

6- تشيرو إيموبلي (لاتسيو) 11 هدف

7- فرانشيسكو كابوتو (إيمبولي) 11 هدف

8- ماورو إيكاردي (إنتر ميلان) 9 أهداف

9- جيرفينيو (بارما) 8 أهداف

10- لورينزو إنسيني (نابولي) 8 أهداف

11- ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس) 8 أهداف

12- روبيرتو إنجليزي (بارما) 8 أهداف

13- دريس ميرتينز (نابولي) 8 أهداف