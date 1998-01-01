نتائج أولية لانتخابات الليكود: كاتس وإدلشتاين وساعار في المواقع الأولى

القدس المحتلة/سما/

بعد فرز 371 صندوقا من بين 587 صندوقا من صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأربعاء، تبين أن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ورئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، يتنافسان على المكان الأول، كما تبين أنه تم استبعاد 7 أعضاء كنيست على الأقل من المواقع المتقدمة.

واحتل المكان الثالث الوزير السابق، غدعون ساعار، يليه الوزير غلعاد إردان، والوزيرة ميري ريغيف.

وبحسب النتائج الأولية فإن 7 أعضاء كنيست من الليكود، على الأقل، لم يعاد انتخابهم في مواقع متقدمة في قائمة الليكود للكنيست القادم.

ومن بين الذين لم يعاد انتخابهم كان أورن حزان وأيوب قرا ونافيه بوكير وعنات باركو ونوريت كورن وشارين هاسكل ويهودا غليك.

وفي هذه المرحلة تشير التقديرات إلى أن قائمة الليكود ستكون كالتالي حسب التدريج من 1 إلى 30: بنيامين نتنياهو، يولي إدلشتاين، يسرائيل كاتس، غدعون ساعار، غلعاد إردان، ميري ريغيف، ياريف ليفين، نير بركات، يوآف غالانت، غيلا غمليئيل، آفي ديختر، زئيف إلكين، حاييم كاتس، تسيبي حوتوفيلي، دافيد إمسالم، أوفير إيكونيس، يوفال شتاينتس، تساحي هنغبي، بنحاس عيدان، أمير أوحانا، أوفير كاتس، إيتي عتيا، يوآف كيش، دافيد بيتان، كيرن باراك، شلومو كرعي، ميكي زوهر، أفرهام نغوسا، دافيد شيران، فطين مولا.

يشار إلى أن نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية لليكود تعتبر عالية نسبيا، حيث وصلت إلى 58%. وللمقارنة فإن نسبة التصويت في الانتخابات السابقة وصلت إلى 52%.

وتبين أن 69,719 عضوا في حزب الليكود شاركوا في التصويت من بين نحو 120 ألف عضو.

كما تبين أنه ضمن أول 20 مرشحا هناك 3 نساء فقط، هن ريغيف وغمليئيل وحوتوفيلي، وهو الوضع الذي كانت عليه القائمة السابقة.

ومن اللافت أن ساعار احتل أحد المواقع المتقدمة، خاصة في ظل محاولات نتنياهو استبعاده في الانتخابات التمهيدية، بذريعة أنه يسع لتشكيل الحكومة القادمة بدلا منه.

وبحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه أجرى محادثات مع عدد من الناشطين في الحزب، وطلب منهم عدم التصويت لساعار.