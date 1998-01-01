مفاجآة مبهجة لـ توتنهام بشأن عودة هاري كين

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاجآة أكثر من مبجهة بالنسبة لفريق نادي توتنهام الإنجليزي بشأن عودة هداف الفريق، هاري كين من الإصابة.

وزفت صحيفة ذا صن البريطانية البشرى إلى جماهير السبيرس، حيث ذكرت أن السفاح الإنجليزي اقترب من العودة إلى الملاعب، رغم أن الأطباء توقعوا غيابه حتى مارس.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يلعب أي مباراة مع فريق شمال لندن.

إلا أنه بات من المتوقع أن يدعم اللاعب تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو خلال موقعة بوروسيا دورتموند الألماني المرتقبة في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح في حكم المؤكد إلى حد كبير، أن يكون اللاعب الذي سجل 20 هدفاً هذا الموسم، لائقاً للمشاركة في مباراة بيرنلي يوم 23 فبراير الجاري.

وتعد هذه الأنباء بمثابة أنباء سلبية بالنسبة للثلاثي: محمد صلاح نجم ليفربول، أوباميانج الفهد الجابوني لأرسنال وسيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي، حيث يتسابقون مع أمير توتنهام على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم.