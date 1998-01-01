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داني ألفيس يرفض عرضاً برازيلياً لعيون جوارديولا

الأربعاء 06 فبراير 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داني ألفيس يرفض عرضاً برازيلياً لعيون جوارديولا



وكالات / سما /

يرفض داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، التنازل عن حلم اللعب في الدوري الإنجليزي، والتتلمذ تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا مرة أخرى، وهو ما أكده النجم البرازيلي خلال الأشهر الأخيرة في خرجاته الإعلامية.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن داني ألفيس رفض عرضاً من البرازيل للانتقال إلى فريق فلامينجو خلال يناير المنقضي، وذلك بسبب رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي واللعب تحت قيادة بيب جواريولا مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن عقد داني ألفيس مع باريس سان جيرمان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يفتح الأبواب أمامه للانتقال إلى مانشستر سيتي مجاناً خلال الصيف المقبل.

وكان ألفيس قد ألدى بتصريحات مقتضبة لصحيفة (تيليجراف) البريطانية، قبل ثلاثة أشهر، وقال فيها: “من المستحيل أن أنهي مسيرتي الكروية بدون اللعب في الدوري الإنجليزي”.

وتابع في نفس الصدد بالقول: “الدوري الإنجليزي يقدم أفضل كرة قدم في العالم، بسبب احترام الجماهير للاعبين، والشغف المتواجد داخل الملاعب، إذا استطعت أن ألعب هناك، سيكون ذلك بمثابة الشيء المثالي بالنسبة لي”.

#داني ألفيس #جوارديولا

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