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برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الانفاق بفارق هائل!

الأربعاء 06 فبراير 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الانفاق بفارق هائل!



وكالات / سما /

في تقرير مفاجئ، كشف موقع آس الإسباني أن فريق ريال مدريد أنفق أقل من برشلونة في سوق الانتقالات بمبلغ كبير وصل قدره إلى 383 مليون يورو منذ 2014.

 

ريال مدريد معروف بسمعته أن نادي يشتري أبرز نجوم العالم، ولكن هذا كان العهد السابق وهو الأمر الذي سلط موقع آس الضوء عليه، فبعد خاميس رودريجيز والتي كلفت خزائن الميرينجي 80 مليون يورو، الصفقة الأعلى قيمة هي فينيسوس جونيور والتي قُدرت بـ 45 مليون يورو.

عامل كبير في هذا الأمر هو فكرة تجديد ملعب سانتياجو بيرنابيو، وقد أقنع فلورنتينو بيريز مجلس ادارة الفريق وهؤلاء من يدينون النادي بتوفير مبلغ 575 مليون يورو لهذا الأمر.

على صعيد آخر، برشلونة كان له اليد العليا في الانفاق في الدوري الإسباني، حتى بعد بيع نيمار في صيف 2017 استقطب الفريق الكتلوني عثمان ديمبلي مقابل 160 مليون يورو.

وفي صيف 2018 أنفق برشلونة مبلغ 41 مليون يورو لجلب اللاعب مالكوم، وكذلك 35 مليون يورو لاستقطاب لينجليه و31 مليون يورو للظفر بلاعب الوسط أرتور.

كل هذه الصفقات  سببت الفارق الهائل بين الفريقين في الانفاق من1 عام 2014 وحتى الآن.

#برشلونة #ريال مدريد

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