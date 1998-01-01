هآرتس تزعم : السنوار يطرح 3 سيناريوهات على هيئات دولية بشأن أوضاع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إنّ قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار طرح على هيئات دولية اجتمع بهم الأسبوع الماضي سيناريوهات بشأن مستقبل قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن ممثلي تلك الهيئات الدولية نقلوا السيناريوهات التي طرحها السنوار إلى مسؤولين كبار في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن بعض ممثلي تلك الهيئات، قولهم بأن السيناريو الأول الذي طرحه السنوار هو أن يتحمل الرئيس محمود عباس المسؤولية عن غزة "وهو أمر صعب الآن" ولن يقبل به الرئيس وفقا لاعتقاد السنوار .

فيما تحدث عن السيناريو الثاني وهو نقل السيطرة على غزة إلى الأمم المتحدة أو مصر، ليحاول هؤلاء دعم القطاع من خلال مواردهم وجهات المعونة الخاصة بهم.

أما السيناريو الثالث، والأقل رغبة فيه لدى السنوار، فهو أن تخرج حماس لمحاربة إسرائيل، وفي النهاية ستسيطر قوة دولية على قطاع غزة وتحاول بناء قيادة مقبولة على حماس والسلطة الفلسطينية.

وأوضح السنوار أنه في السيناريوهات الثلاثة، لن تتخلى حماس عن أسلحتها حتى وإن كان من المتوقع أن تنخفض إيرادات المنظمة وتجد صعوبة في الحفاظ على جناحها العسكري.

وبحسب الصحيفة، يسود التقدير في إسرائيل بأن عباس قد تخلى بشكل كامل تقريبًا عن قضية غزة وهو مقتنع بأن إسرائيل وغيرها من الدول تآمرت لضرب الفلسطينيين من خلال إلحاق الضرر به وبنظامه.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إن إسرائيل أوضحت مؤخرًا لعباس أنه حتى لو أراد ذلك، فإن إسرائيل لن تخوض الحرب في غزة.