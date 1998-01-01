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أليسون يُطمئن جماهير ليفربول ويوجه رسالة لزملائه

الأربعاء 06 فبراير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليسون يُطمئن جماهير ليفربول ويوجه رسالة لزملائه



وكالات / سما /

وجه أليسون بيكر نجم فريق نادي ليفربول رسالة إلى زملائه، مؤكداً أن الريدز يسيرون في الطريق الصحيح رغم التعثرات الأخيرة.

وكان الليفر قد فرط في 4 نقاط في السباق على لقب الدوري الإنجليزي في ظرف 4 أيام فقط إثر التعادل مع ليستر سيتي بهدف في كل شبكة على ملعب أنفيلد، ثم تحقيق نفس النتيجة أمام وست هام يونايتد على ملعب الأخير.

وبذلك، تذلل الفارق بين فريق المدرب يورجن كلوب ومانشستر سيتي إلى 3 نقاط فقط، بما يعني أن هامش الخطأ بالنسبة لليفربول لم يعد كبيراً.

الحارس القادم من روما الإيطالي في صفقة قياسية تحدث في البداية عن لقاء المطارق قائلاً “لقد عشنا بعض اللحظات من انعدام الأمن. حققنا الأسبقية في النتيجة، ولكن من اللحظة التي بدأنا نخسر فيها بعض التمريرات –بعض التمريرات السخيفة التي لا نعتاد عليها-، أعتقد أن الفريق فقد القليل من الثقة في المباراة”.

وأضاف “أتصور أن الفريق الخصم حصل على الثقة أيضاً”.

وحول المباريات المقبلة، قال “علينا أن نكون مستعدين لمحاربة كل شيء، جميع الظروف المعاكسة التي تأتي في طريقنا”.

وتابع “أؤمن بأن فريقنا على الطريق الصحيح. الآن ليس لدينا مجال كبير للتردد. إذا كنا نريد أن نصبح أبطالاً، علينا الفوز بكل شيء من الآن فصاعداً”.

#أليسون #ليفربول

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