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مصرع مجندة إسرائيلية وإصابة 15 في حوادث سير اليوم

الأربعاء 06 فبراير 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مجندة إسرائيلية وإصابة 15 في حوادث سير اليوم



رام الله / سما /

لقيت إسرائيلية مصرعها، وأصيب نحو 15 آخرين، في عدة حوادث سير وقعت منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة من المدن الإسرائيلية.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن الإسرائيلية التي لقيت مصرعها في حادث سير على الطريق 90 قرب البحر الميت، هي مجندة في الجيش.

كما أصيب عمّال فلسطينيون بينهم 5 حالتهم فوق المتوسطة إلى الخطيرة، ومن بينهم حالة على الأقل حرجة جدًا في حادث سير بمنطقة بيت شيمش بالقدس.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن الحادث وقع بين حافلة صغيرة وشاحنة وسيارة خاصة، وأن قوات كبيرة من طواقم الإنقاذ بمشاركة طائرات هليكوبتر عسكرية شاركت في إخلاء الجرحى.

وبحسب مصادر محلية فإن الحافلة الحافلة كانت تنقل عمالًا من بلدات تفوح وبيت اولا وخاراس قضاء الخليل.

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