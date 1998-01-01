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انتخابات الليكود: سقوط لبعض المتطرفين وساعر في المقدمة

الأربعاء 06 فبراير 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات الليكود: سقوط لبعض المتطرفين وساعر في المقدمة



القدس المحتلة / سما /

أظهرت 60% من نتائج الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل الاربعاء ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين حصل على المكان الثاني، فيما حصل وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على المكان الثالث، والوزير السابق غدعون ساعر على المكان الرابع بينما المكان الاول مضمون لرئيس الحزب نتنياهو.

كما كشفت النتائج الأولية التي نشرت صباح اليوم ان وزير الامن الداخلي غلعاد اردان في المكان الخامس، اما وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف احتلت المكان السادس، وزير السياحة ياريف ليفين في المركز السابع، بينما حظي وزير الاسكان يوآف غلانت المنشق من حزب "كولانو" بالمكان الثامن.

وحصل رئيس بلدية القدس السابق، نير بركات على المكان التاسع، ورئيس جهاز الشاباك السابق افي ديختر على المكان العاشر.

وكشفت النتائج أن وزير الاعلام أيوب قرا، والنائب يهودا غليك، والنائبة نافا بوكير، والنائب اورين حازن، والنائبة عانات بيركو، فشلوا الحصول على اصوات تمكنهم من تبوء أماكن مضمونة في قائمة مرشحي حزب الليكود للكنيست.

وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم، لاختيار قائمة مرشّحيه لانتخابات الكنيست، التي ستجري في إبريل / نيسان المقبل، نسبة 58٪ وهو ما يعادل نحو 70 ألف مشارك، من إجمالي عدد أصحاب حق الاقتراع وهو حوالي 118 الف منتسب. وقالت الإذاعة العبرية إن هذا الرقم يُعتبر عاليا.

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