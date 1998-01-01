مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون صلوات تلمودية في "باب الرحمة"

القدس المحتلة / سما /

جدّدت مجموعات يهودية متطرفة، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووذكرت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين أدت صلوات وشعائر تلمودية علنية في منطقة "باب الرحمة" بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل المسجد الأقصى، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، التي تمنع المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والابعاد عن المسجد.

ولفت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا الى شروحات حول المعبد والهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة.