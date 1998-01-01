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الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش عدة منازل في الخليل

الأربعاء 06 فبراير 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن فراس خالد الشامسطي، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوبا، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وروعت الأطفال، وعرف من أصحابها، الشقيقين عبد المهدي وحجازي صبحي أبو حسين، ونعمان جميل أبو حسين، وحسين عبد أبو داوود.

#الاحتلال

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