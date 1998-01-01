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حزب الأمة يعلن اعتقال أمينته العامة ونجلة زعيمه في الخرطوم

الأربعاء 06 فبراير 2019 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الأمة يعلن اعتقال أمينته العامة ونجلة زعيمه في الخرطوم



الخرطوم/ وكالات/

أعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، الثلاثاء، اعتقال أمينته العامة سارة نقد الله، ونجلة زعيم الحزب أم سلمة الصادق المهدي.
وأوضح الحزب في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن القياديتين في الحزب اعتقلتا خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم اليوم .
وقال الحزب إن القوات الأمنية تعاملت مع المحتجين بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية .
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول ما ذكره الحزب.
وفي وقت سابق الثلاثاء فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بحسب شهود عيان.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.
وسبق أن أقر الرئيس عمر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام  في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان ، حسب قوله.

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