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اسرى الجبهة الديمقراطية في النقب يطلقون دعوة لحوار وطني شامل

الثلاثاء 05 فبراير 2019 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 وجه اسرى الجبهة الديمقراطية في سجن النقب الصحراوي دعوة الى كافة قيادات شعبنا بضرورة الشروع بشكل فوري ومسؤول بحوار وطني شامل ينهي الانقسام ويهيء شعبنا لاستعادة دوره المبادر في الدفاع عن حقوقة والتصدي لصفقة ترامب ومشاريع الاحتلال وحكوماته اليمينية.

الدعوة جاءت في ختام مؤتمر منظمة الجبهة الحزبي (منظمة الشهيد خالد نزال) والذي عقد مطلع الشهر الحالي والتي شارك فيها عموم الرفاق الاسرى وتم خلالها انتخاب هيئة قيادية جديدة واقرار تعديلات على لوائح العمل الداخلية لتتناسب مع التحديات التي تعصف بالحركة الاسيرة والهجمة التي تشنها مديرية مصلحة السجون ويتصدرها وزير امن الاحتلال جلعاد اردان.

المؤتمر وجه التحية الى ابناء شعبنا في كافة اماكن تواجده والتحية النضالية الى مسيرات العودة في القطاع الصامد وللفعل المقاوم في القدس والضفة مؤكدا على ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ورص الصفوف والالتفاف حول الاسرى الذين يتعرضون لهجمة شرسة على يد ادارة القمع وهو ما يتطلب موقف وطني واعتقالي موحد لحماية مكتسبات الحركة الاسيرة.

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