نتنياهو يلتقي بوتين بموسكو في 21 شباط

القدس المحتلة / سما /

من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الجاري، ضمن سلسلة لقاءات تأتي في إطار حملة مكوكيات انتخابية في إسرائيل وخارجها.

و قال نتنياهو إنه سيجتمع مع بوتين في موسكو في الحادي والعشرين من الشهر الجاري موضحا إنه من المهم أن يتواصل العمل على منع إيران من التموضع في سورية.

وقال "بمعان كثيرة نحبط هذا التقدم، ولكننا ملتزمون بمواصلة القيام بهذا وبمنع إيران من فتح جبهة أخرى هنا، في الطرف الآخر لهضبة الجولان.. هذا سيكون الملف الرئيسي الذي سأبحثه مع الرئيس بوتين".

وسيكون هذا أول لقاء مباشر بين الزعيمين، منذ تشرين الثاني / نوفمبر، ويأتي عقب سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت في كانون الثاني / يناير، ما تقول إسرائيل إنها "منشآت في سوريا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وفي أعقاب تلك الغارات، أي في 29 كانون الثاني / يناير، أجرى نتنياهو محادثات في القدس مع مسؤولين روس حول تعزيز التعاون العسكري في سوريا لتجنب أية "احتكاكات" هناك، بحسب ما أعلن مكتبه في ذلك الوقت. وتركز الاجتماع آنذاك مع مبعوث الكرملين لسوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين على "إيران والوضع في سوريا".