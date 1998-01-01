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الاحتلال يُقر بناء 13 وحدة استيطانية في الشيخ جراح

الثلاثاء 05 فبراير 2019 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُقر بناء 13 وحدة استيطانية في الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسال الاعلام العبرية ان ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، وافقت اليوم الثلاثاء، على خطة لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح.

ومن المقرر ان يتم إخلاء السكان من تلك المنطقة وتعويضهم، بعد الموافقة على هذا المخطط.

واوضحت المصادر ان صاحب المشروع الاستيطاني  هو حاييم سيلبرشطاين، والد شيرا إيش-ران، المستوطنة الحامل التي أصيبت بجروح خطيرة، في عملية إطلاق النار التي نفّذها فلسطيني قرب مستوطنة عوفرا في منطقة رام الله في الضفة الغربية، وفقدت رضيعها بعد أيام من ولادته.

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