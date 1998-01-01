  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاردن : اسرائيل تلعب بالنار باستمرار اعتدءاتها على الاقصى

الثلاثاء 05 فبراير 2019 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : اسرائيل تلعب بالنار باستمرار اعتدءاتها على الاقصى



عمان - سما -

حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد الأقصى، فيما استنكر "اقتحامات المتطرفين والوزراء في حكومة الاحتلال" لباحات المسجد.

وأعرب وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، في بيان، نشرت تفاصيله الأناضول، عن رفضه الشديد لهذه التصرفات، التي وصفها بـ "الاستفزازية".

وطالب "أبو البصل" بوقف الاستفزازات التي "تؤجج مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في كافة أرجاء العالم، وتذكرهم بواجبهم المقدس دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك".

واستنكر الوزير "اقتحامات المتطرفين والوزراء في حكومة الاحتلال"، واعتبر تلك الإجراءات "لعباً بالنار ودعوة مفتوحة للمسلمين في العالم بأن قبلتهم الأولى ومسجدهم الثاني وثالث الحرمين الشريفين في خطر حقيقي".

ونبّه الوزير بأن ذلك "سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، حيث أصبح المسجد الأقصى ضحية للتسابق الانتخابي والصراع السياسي".

وناشد دول العالم المحبّة للسلام ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة الدول الإسلامية والعربية في العالم ومنظمة اليونسكو والمنظمات الدولية المعنية، بأن تضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للكف عن إجراءاتها التصعيدية.

وصباح الثلاثاء، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، برفقة مجموعة من المتطرفين.

واعتاد أرئيل أن يقتحم الأقصى شهريًا، كان آخرها في يناير/كانون ثاني الماضي، وذلك عقب سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/تموز 2018 لأعضاء الكنيست (البرلمان) باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.

لكن الشرطة الإسرائيلية سمحت لاحقا للسياسيين الإسرائيليين باقتحام الأقصى، مرة شهريًا بعد التنسيق معها، ما أدّى إلى موجات احتجاج فلسطينية واسعة.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

بدء صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الاوقاف بغزة: انتهاء كافة الترتيبات المتلعقة بملف العمرة والبدء فيها قريبا

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

الأخبار الرئيسية

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "

الرئيس عباس

الرئيس: الديمقراطية طريقنا لاستعادة الاستقرار والتخفيف من معاناة شعبنا في غزة

استطلاع "هآرتس": نصف الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو كرئيس للحكومة

الرئيس محمود عباس

هارتس : التحدي القادم لإسرائيل "انهيار السلطة"

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة