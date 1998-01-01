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بالاسماء.. كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح غدا

الثلاثاء 05 فبراير 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح غدا



غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية والأمني الوطني، إن السفر غدا الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (1/31)، والحافلتان الأولى، والثانية (حتى الرقم 70) من الكشف الجديد المرفق أدناه، بالإضافة للحافلة المصرية.

ودعت الداخلية، ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للإطلاع على أسماء المسافرين:

 

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