غنام: لن نتهاون مع الخارجين على القانون

رام الله / سما /

أكد ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، على أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لن تتهاون مع الخارجين على القانون، وأنها لن تسمح لهم بتنفيذ أعمال من شأنها العبث بأمن المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارتها ومدير شرطة المحافظة طارق الحاج، لمقر وزارة السياحة والآثار، بعد تعرض أربعة من موظفي الوزارة للاعتداء من قبل منقبي آثار في قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، خلال قيامهم بالكشف على بعض المواقع الأثرية في القرية.

وشددت غنام، أن الأجهزة الأمنية ستتابع المعتدين لتقديمهم للعدالة، وأنها ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الآثار الفلسطينية، باعتبار الحفاظ عليها جزءا أصيلا من حفاظنا على أرضنا وهويتنا التي يحاول الاحتلال سرقتها بكل الوسائل.

في السياق ذاته، قال الحاج إن الشرطة ومنذ تلقيها شكوى حول الاعتداء تابعت القضية وألقت القبض على مشتبهين بتنفيذه، وما زالت تتابع باقي المعتدين الفارين، لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.