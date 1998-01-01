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الجبهة الديمقراطية تدعو لنقل قضية القدس إلى الأمم المتحدة

الثلاثاء 05 فبراير 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الديمقراطية تدعو لنقل قضية القدس إلى الأمم المتحدة



غزة / سما /

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء،  إن قرارات حكومة الإحتلال، تشكل عدواناً سافراً على شعبنا وحقوقه الوطنية والإجتماعية المشروعة، بما في ذلك مواصلة بناء هويته الوطنية ورقيه الإجتماعي، أسوة بباقي شعوب الأرض.

 ورأت الجبهة في القرارات الإسرائيلية الجائرة بحق المجتمع المقدسي تأكيداً جديداً على عنصرية القوانين والأنظمة والسياسات الإسرائيلية، وأن معركة شعبنا مع الإحتلال لا تقتصر فقط على الصراع على الأرض والدفاع عنها من مخاطر الإستعمار الإستيطاني، بل تمتد كذلك إلى مشاريع تدمير الشخصية والهوية الوطنية لشعبنا، وإضعاف قدرته على الصمود.

و وصفت الجبهة ، قرارات حكومة الإحتلال الإسرائيلي، بمواصلة إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة أنها خطوات عنصرية إضافية تتبعها سلطات الإحتلال، في مشروع تهويد القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية، وإضعاف المجتمع المقدسي وتجريده من عناصر تماسكه وقوته، على الصعيد الإقتصادي والتربوي والصحي، والثقافي والإجتماعي وغيره.

ودعت الجبهة،  القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى أخذ قرارات حكومة الإحتلال، بشأن مؤسسات القدس بالجدية المطلوبة، بإعتبارها تطال واقع ومستقبل عاصمة الدولة الفلسطينية، وبما تعنيه لمئات ملايين العرب والمسلمين من قضية وجدانية.

 كما دعت إلى إحالة قضية القدس إلى الأمم المتحدة، والمطالبة بنقل القرار 2334 الصادر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، إلى الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، لفرض العقوبات والإجراءات الكفيلة بإلزام حكومة الإحتلال بوقف العدوان على مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية والإجتماعية، بما فيها وقف مصادرة الأراضي وتهويد القدس، وتوسيع مشاريع الإستعمار الإستيطاني.

ودعت الجبهة، القيادة الفلسطينية إلى الإسراع بتشكيل المرجعية الوطنية الموحدة للمدينة، وتسليحها بموازنات مالية فاعلة تمكنها من توفير كل أشكال الدعم الإقتصادي والإجتماعي والسياسي لأهلنا في القدس.

#الاحتلال الاسرائيلي #الجبهة الديمقراطية #قرارات الاحتلال

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