صندوق أبوظبي للتنمية يمول برامج تنموية في القدس بقيمة 44 مليون درهم

ابو ظبي/سما/



وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية يقدم بموجبها الصندوق منحة بقيمة 44 مليون درهم ما يعادل (12 مليون دولار أمريكي)، وذلك لدعم ب ارمج ومشاريع مؤسسات النفع العام

في مدينة القدس.

ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن جانب المؤسسة، سعادة سري نسيبة رئيس مجلس إدارة مجلس القدس، وحضر التوقيع سعادة خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن هذه المنحة جاءت بتوجيهات كريمة من￼￼ صاحب السمو الشيخ خليفة بن ازيد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن ازيد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن ازيد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، مشي ار إلى أن قيادتنا الرشيدة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين في

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القدس وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من العيش ضمن حياة كريمة.

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وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية سيقوم بالتعاون مع مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية ومن خلال المنحة المقدمة بد ارسة عدد من المشاريع والب ارمج التنموية التي ستساهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان القدس وتوفير ب ارمج وأنشطة تدريبية وتعليمية وثقافية ومهنية والتي

ستنعكس بشكل ايجابي على المجتمع المحلي في القدس.

وأشار سعادته إلى أن الصندوق ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في فلسطين والتي تركزت على قطاعات تنموية رئيسية مثل، التعليم والصحة والإسكان، وغيرها من المشاريع التنموية التي تركت تأثي ار إيجابيا على حياة السكان في العديد من المناطق.

من جانبه، أعرب سعادة سري نسيبة عن شكره وتقديرة لدولة الإما ارت العربية المتحدة قيادة وشعباً على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن منحة صندوق أبوظبي للتنمية ستعمل على دعم القطاعات التنموية الحيوية في مدينة القدس وخصوصاً تلك المتعلقة بالأسر والطفولة

والشباب والرياضة وغيرها.

وأضاف "سيتولى مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المحلية بالعمل على دعم المشاريع التنموية، إضافة إلى ايجاد م اركز تدريب متخصصة تعمل على تأهيل وتدريب الشباب لتمكينهم من ايجاد فرص عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح أنه "سيتم الاستفادة كذلك من منحة صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل ب ارمج لعدد من مؤسسات القطاع الخاص واللجان الفاعلة في المجتمع المدني، وفق شروط وسياسات يضعها المجلس وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى مختلف ش ارئحه المجتمع".

ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في فلسطين منذ عام 1999، حيث ساهم الصندوق في تمويل 17 مشروعاً من خلال المنح التنموية، وبقيمة اجمالية بلغت حوالي 952 مليون درهم تركزت في قطاعات است ارتيجية من أهمها قطاع الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية

-انتهى-

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والثقافية وقطاع الطاقة.

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نبذه عن صندوق أبوظبي للتنمية

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثما ارت ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإش ارف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث يصل حجم تمويلات الصندوق واستثما ارته منذ تأسيسه إلى حوالي 83 مليار درهم إمارتي لتمويل

ب ارمج ومشاريع في 83 دولة حول العالم.www.adfd.ae AbuDhabiFund AbuDhabiFund AbuDhabi_Fund

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