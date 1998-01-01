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" صامدون " تنظم ورشة عمل لتطوير العمل الفلسطيني في إسناد الحركة الأسيرة

الثلاثاء 05 فبراير 2019 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
" صامدون " تنظم ورشة عمل لتطوير العمل الفلسطيني في إسناد الحركة الأسيرة



برلين/ وكالات /

نظّمت شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى الفلسطينيين ورشة عمل خاصة حول وحدة العمل الفلسطيني في المانيا وأوروبا تجاه الحركة الأسيرة الفلسطينية وسبل تطوير العمل الجماهيري والإعلامي والسياسي في برلين دفاعًا عن حرّية وحقوق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وقدّم المشاركون والمشاركات مداخلات وأفكار لتجاوز العقبات والكوابح الداخلية التي تعترض العمل الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها حالة الشرذمة والتفكك والانقسام، كما أكدوا على ضرورة استمرار حالة الحوار التي يلازمها العمل المشترك في الوسط العربي والمجتمع الألماني عموماً.

واعتبر المشاركون أن قضية الأسرى جامعة وتوحد الكل الوطني يجب أن تحظى باهتمام مختلف الفعاليات والمؤسسات الفلسطينية والعربية في ألمانيا على نحو خاص.

وقررت شبكة صامدون عقد سلسلة ورشات عمل في برلين والمدن الألمانية خلال الفترة القادمة تتناول عناوين تتصل بقضية الأسيرات في سجون الاحتلال وتنظيم " مهرجان آذار الجماهيري " في منتصف آذار / مارس حيث تستضيف ” صامدون ” أسيرات محررات من الوطن المحتل والشتات بمناسبة يوم الأرض الخالد ويوم المرأة العالمي.

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