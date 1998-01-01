حكومة الاردن توافق على “تمليك عقار” لـ 60 من ابناء غزة

عمان - سما -

قال مدیر عام دائرة الأراضي والمساحة في الاردن معین الصایغ ”إن الحكومة منحت 60 موافقة مبدئیة لطلبات تقدم بھا أبناء قطاع غزة لتملك العقار منذ بدء تطبیق قرار مجلس الوزراء بالسماح لھم بالتملك قبل شھر”.

وتصدر مثل هذه الموافقة لأول مرة منذ نصف قرن في الاردن.

ونقلت صحيفة الغد اليومية عن الصایغ، أن عدد الطلبات التي تقدم بھا أبناء غزة للدائرة من قبل أبناء قطاع غزة حتى مساء یوم الخمیس الماضي بلغ 100 طلب، مشیرا إلى الإقبال الملحوظ الذي شھدتھ الدائرة منذ نفاذ القرار منذ نحو شھر والأرقام في تزاید یومیا.

ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شھر كانون الثاني (ینایر) الماضي على آلیة تملك أبناء قطاع غزة للعقار محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشیط حركة قطاع العقار في المملكة والذي یشھد تراجعا منذ سنوات عدة.

وسمح القرار لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة التملك فقط ولیس للأبناء و قرار التملك حدد بأن لا تزید مساحة قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزید مساحتھا على دونم، أو شقة سكنیة واحدة.