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الرئيس يستقبل نظيره النمساوي وهذا ما سيبحثه....

الثلاثاء 05 فبراير 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل نظيره النمساوي وهذا ما سيبحثه....



رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين،  في زيارة هي الأولى له إلى فلسطين.

واستعرض الجانبان خلال مراسم الاستقبال، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عُزف السلامان الوطني الفلسطيني والنمساوي.

وصافح ألكسندر فان دير بيلين ، كبار مستقبليه وعلى رأسهم رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، وعدد من الوزراء، وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وقادة الأجهزة الأمنية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى دولة فلسطين، فيما صافح سيادته الوفد الضيف المرافق.

وعقد الرئيس عباس اجتماعا مع نظيره النمساوي، من المقرر أن يتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور النمسا الهام في إطار الاتحاد الأوروبي في عملية السلام، في ضوء السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن الاجتماع بين الرئيس محمود عباس ونظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، سيعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

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