بلدية غزة تبحث سيناريوهات النمو الحضري المستدام مع شركة عالمية

غزة / سما /

بحثت بلدية غزة، مع وفدٍ من الشركة الاستشارية العالمية كابسوس (CAPSUS)، سيناريوهات النمو الحضري المستدام لمدينة غزة، ضمن مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية (ICUD)، الممول من البنك الدولي.

واستقبل رئيس البلدية م. نزار حجازي، في مكتبه، أعضاء الوفد، مرحبًا بهم في مدينة غزة، وأطلعهم على آلية عمل البلدية والظروف الصعبة التي تمرها، وإصرارها على مواصلة تقديم الخدمات برغم كل المعيقات القاهرة، وسعيها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.

بدوره؛ شكر الوفد رئيس البلدية على استقباله وأطلعه على البيانات الأولية المدخلة على النظام ومخرجات المراحل السابقة من المشروع، والنتائج الأولية لسيناريوهات النمو الحضري.

وفي السياق ذاته؛ عقدت بلدية غزة، ورشة عمل متخصصة في هذا الإطار مع الجهات المختصة وذات العلاقة في البلدية وخارجها سواء أكانت مؤسسات حكومية أو خاصة إضافة إلى شخصيات أكاديمية وفنية.

وقدمت المشرفة الفنية للمشروع المهندسة شروق جابر، من وزارة الحكم المحلي في رام الله، للحضور ملخصًا عن أهداف ومكونات المشروع، والمراحل المنجزة خلال العامين 2017 و2018، وما تخلله من دعم فني للبلدية وطواقهما من تدريبات ودراسات، وما يجري العمل حليًا ومستقبليًا لتحقيق المحاور والأهداف المرحلية للمشروع.

بدورها؛ عرضت قبل الشركة الاستشارية (CAPSUS) البيانات الأولية المدخلة على النظام ومخرجات المراحل السابقة، وأداة الأداء الحضري وأهميتها ومميزاتها في رسم سيناريوهات النمو الحضري، مع تقديم النتائج الأولية، كما تم عرض بعض الأمثلة حول العالم.

وفي نهاية اللقاء؛ تم فتح باب النقاش للمشاركين، وطرحت العديد من الأسئلة حول البيانات والنتائج الأولية، وقد تمت الإجابة عليها.

يذكر أن الشركة الاستشارية العالمية (CAPSUS)، تقوم بإعداد سيناريوهات النمو الحضري المستدام لخمس مناطق حضرية في فلسطين، وهي غزة، رام الله والبيرة، نابلس، بيت لحم، الخليل.

ويسعى مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضارية الذي يعد مشروعًا نوعيًا إلى الوصول لعملية تطوير كاملة للمراكز الحضرية المذكورة والتي تم تصنيفها كتكتلات حضرية متكاملة بناءً على أسس علمية.