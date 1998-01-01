مخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

قال بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، اليوم الثلاثاء، إن هناك مخططا إسرائيليا للاستيلاء على ما يزيد عن ألف دونم من أراضي زراعية تشمل أشجار زيتون، وبيوت تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خلة عبد جنوب شرق القدس المحتلة.

ولفت بحر إلى إعلان بلدية القدس، عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من معلب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس حتى مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

و أوضح رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، أن هدف المخطط ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه ادوميم.