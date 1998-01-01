  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخطط استيطاني للاستيلاء على أراضي شرق القدس المحتلة

الثلاثاء 05 فبراير 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قال بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، اليوم الثلاثاء، إن هناك مخططا إسرائيليا للاستيلاء على ما يزيد عن ألف دونم من أراضي زراعية تشمل أشجار زيتون، وبيوت تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خلة عبد جنوب شرق القدس المحتلة.

ولفت بحر إلى إعلان بلدية القدس، عن المخطط الاستيطاني في شق طريق استيطاني من معلب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس حتى مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبالتالي الاستيلاء على أراضي خلة عبد والتي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.

و أوضح رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، أن هدف المخطط ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة كيدار ومعاليه ادوميم.

#الاستيطان #القدس #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

هانيبال القذافي يكشف لأول مرة ظروف احتجازه في لبنان

وصول وفد قافلة اميال من الابتسامات "35" الى قطاع غزة

اعتراف "سارة نتنياهو" بالتهم المنسوبة لها مقابل اغلاق ملفها

الأخبار الرئيسية

الرئيس محمود عباس

هارتس : التحدي القادم لإسرائيل "انهيار السلطة"

نتنياهو

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

555

ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

استيطان

صحيفة عبرية: 2 مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية قريباً