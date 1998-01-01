احالة اوراق 8 متهمين في قضية اغتيال السيسي الى المفتي العام بمصر

القاهرة /سما/

قررت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الاثنين، إحالة أوراق 8 متهمين للمفتى فى قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية رقم 148 عسكرية.

و حددت المحكمة العسكرية ، جلسة 6 مارس للنطق بالحكم على جميع المتهمين وعددهم 292 متهما.

وتعتبر احالة اوراق المتهمين للمفتي خطوة تسبق تنفيذ حكم الاعدام بعد ان تكون المحكمة اقرته، وتسعى عبره لاخذ رأي المفتي كمرحلة اخيرة لتنفيذ الحكم بالمتهمين.

كما نسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة بالعريش فى حافلة صغيرة (ميكروباص)، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية داخل أحد الفنادق بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت خلالها مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق.

إضافة إلى استهداف كل من، قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، فضلا عن استهداف إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة ومبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وسرقة ما بهما من منقولات.