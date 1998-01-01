وزارة الاتصالات تطلق فعاليات توعوية تزامنا مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن

رام الله / سما /

يحتفي العالم باليوم العالمي للإنترنت الآمن لهذا العام والذي يصادف يوم الثلاثاء ،الموافق الخامس من فبراير 2019 تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل" حيث يتم فيه تنفيذ العديد من الفعاليات على مدار اسبوع تترجم هذا الشعار ،

وانسجاماً مع التوجهات الدولية التي أولت اهتماماً بالغاً باليوم العالمي للإنترنت الآمن فقد وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصب أعينها العمل على خلق بيئة الكترونية أكثر أماناً للجميع، وخاصة للمستخدمين الأصغرسنا، وذلكمن منطلق مسئولية الوزارة المجتمعية وحرصا منها على الحفاظ على النسيج المجتمعي وحماية المواطن الفلسطيني.

وبالتزامن مع "اليوم العالمي للإنترنت الآمن"الذي يهدف الى نشر التوعية الالكترونية وايجاد انترنت امن خصوصا للأطفال والشباب تقوم الوزارة بإطلاق أنشطة توعوية تهدف إلى توفير الوعي اللازم لمستخدمي الانترنت وخاصة الأطفال والشباب من أجل الوصل الى هدف سامي وراق ألا وهو "انترنت أمن ومفيد".

وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هذه الانشطة تأتي استكمالا لجهودها خلال الأعوام السابقة حيث نفذت العديد من المبادرات والاجراءات وورشات العمل والايام الدراسية الهادفة لتعزيز التوجه العالمي ومنها إطلاق المبادرة التوعوية " نحو انترنت آمن ومفيد " في عام 2017 والتي استمرت لمدة شهرين بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات .

كما اصدرت الوزارة سابقا ًقرارا يقضي بحجب المواقع الإباحية وإلزام كافة الشركات المزودة للانترنت بتطبيق القرار وتطبيق آليات وتعليمات الحجب.

وتدعو الوزارة أصحاب الاختصاص للمشاركة الفاعلة في التوعية باستخدام الانترنت الامن والمفيد من خلال نشر ومشاركة أي محتوى تربوي مفيد يسهم في الوصول إلى بيئة الكترونية أفضل وأكثر أماناً عبر الشبكة العنكبوتية.

و تهدف الوزارة الى تحقيق الأثر المطلوب والايجابي من خدمات الانترنت وتسخيرها في عمليات التنمية ونشر الوعي الالكتروني،كما تسعى الى التوجه من اجل تعزيز الاستخدام الامثل والافضل للانترنت، وتعزيز دور جهات الاختصاص كافة في تحمل المسئولية المجتمعية من خلال إشراكهم في تنمية المفاهيم الصحيحة حول الاستخدام الآمن والمفيد لخدمات الانترنت. وايضا تعزيز التعاون المشترك، وتكامل الأدوار بينالشركاء في القطاعين العام والخاص بهدف استدامة سبل الحماية القصوى لمستخدمي الشبكة للإبحار بأمن وأمان في هذا العالم الافتراضي والاستفادة مما توفره تكنولوجيا العصر.