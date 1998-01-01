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الهباش يصل القاهرة لمتابعة ترتيبات رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة

الثلاثاء 05 فبراير 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يصل القاهرة لمتابعة ترتيبات رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة



رام الله / سما /

وصل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد فلسطيني رسمي يضم مسؤولين عن ملف الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لمتابعة ترتيبات رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة.

وقال الهباش: إن القيادة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تعمل على إنجاح موسم العمرة بالشكل المطلوب، خاصة ما يتعلق بسفر المعتمرين من قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية، وتقديم كافة التسهيلات لهم وكل ما يتعلق بمتطلبات السفر والعودة من وإلى قطاع غزة .

وأكد أن السلطات المصرية تعمل على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، من أجل إنجاح عملية سفر المعتمرين من القطاع عبر الأراضي المصرية، وأكدت تعاونها بشكل كامل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الأوقاف بهذا الخصوص .

#محمود الهباش

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