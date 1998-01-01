غيث يحذر من اقتحام وزير الزراعة الاسرائيلي للمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

قال عدنان غيث محافظ القدس ، اليوم الثلاثاء، إن اقتحام وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اوري اريئيل للمسجد الاقصى المبارك، يأتي ضمن سلسة اعتداءات تستهدف المسجد الاقصى المبارك، واخرها اقتحام قائد شرطة الاحتلال يورام هليفي للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال يوم امس.

وحذر غيث من خطورة استمرار هذه الانتهاكات بحق الاقصى، التي تأتي ضمن سلسلة خطوات ترمي إلى تهجير المقدسيين من بيوتهم ومدينتهم قسرا، لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري العربي والإسلامي.