فتح: إسرائيل تسعى لجعل اقتحام باحات الأقصى خبرا عاديا

رام الله / سما /

حذرت حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، جعل القدس والمسجد الأقصى ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية، الأمر الذي سيفجر الأوضاع تماما.

و دعت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني كافة الى الرباط والتوجه للمسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين والمسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها "ان إسرائيل تسعى لجعل اقتحام الاقصى، خبرا عاديا روتينيا حتى يصبح دون ردود افعال، الأمر الذي لن يكون مطلقا".

وأكد القواسمي على أن القدس والمسجد الأقصى وباحاته والمقدسات الاسلامية والمسيحية، خط أحمر وليست مكانا للعبث والتجربة.