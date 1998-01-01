  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: إسرائيل تسعى لجعل اقتحام باحات الأقصى خبرا عاديا

الثلاثاء 05 فبراير 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: إسرائيل تسعى لجعل اقتحام باحات الأقصى خبرا عاديا



رام الله / سما /

حذرت حركة فتح ، اليوم الثلاثاء، جعل القدس والمسجد الأقصى ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية، الأمر الذي سيفجر الأوضاع تماما.

و دعت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني كافة الى الرباط والتوجه للمسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين والمسؤولين في سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها "ان إسرائيل تسعى لجعل اقتحام الاقصى، خبرا عاديا روتينيا حتى يصبح دون ردود افعال، الأمر الذي لن يكون مطلقا".

وأكد القواسمي على أن القدس والمسجد الأقصى وباحاته والمقدسات الاسلامية والمسيحية، خط أحمر وليست مكانا للعبث والتجربة.

#حركة فتح #المسجد الاقصى #القدس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

المالية : رواتب موظفي السلطة غدًا في البنوك

إذاعة الجيش الاسرائيلي: حركة حماس حققت انجازات كبيرة بغزة وسيتم نشرها لاحقا

بالفيديو : رئيس السلفادور الفلسطيني زار اسرائيل و أدى طقوساً عند حائط البراق

صور: شهيد وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز الجلمة

طقس فلسطين: احتمال تساقط امطار والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية

أردوغان: تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي في حوادث سير

هانيبال القذافي يكشف لأول مرة ظروف احتجازه في لبنان

الأخبار الرئيسية

pyvgr

الاحتلال يفرج عن 5 معلمين وطفل بعد اختفائهم لساعات

نتنياهو

نتنياهو "مريض" ويلغي جدول اعماله

الجهاد وحماس

الجهاد وحماس تؤكدان تعزيز العلاقات بينهما وضرورة استعادة الوحدة

555

ترامب يتجند إلى جانب حملة نتنياهو في انتخابات الليكود

استيطان

صحيفة عبرية: 2 مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية قريباً